إنتر يهزم تشيلسي ويتوج بكأس الأبطال

توج فريق إنتر ميلان الإيطالي بلقب الكأس الدولية للأبطال لكرة القدم يوم السبت بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي 2 -1 على الاستاد الوطني في سنغافورة في ختام فعاليات البطولة.



وتقدم مهاجم الجبل الأسود ستيفان يوفيتيتش بهدف لإنتر ميلان في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.



وأضاف لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 53 بعد هجمة منظمة انهاها بتصويبة ذكية في الشباك.



وسجل الفرنسي جيفري كوندوغبيا لاعب وسط إنتر ميلان الهدف الوحيد لتشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74، عبر تسديدة من منتصف الملعب سكنت شباكه زميله الحارس دانيلي باديلي.



ورفع إنتر ميلان رصيده من إلى ست نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على بايرن ميونخ 2-صفر ليتوج باللقب في النهاية.



وظل تشيلسي بلا رصيد من النقاط بعد خسارته للمرة الثانية حيث خسر في المباراة الأولى على يد بايرن بنتيجة 2 -3.