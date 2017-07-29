إنييستا: على نيمار إنهاء الصمت والحديث عن مستقبله

قال أندريس إنييستا قائد برشلونة إنه يفضل بقاء زميله نيمار في الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على بيعه مقابل مبلغ ضخم بعد تكهنات حول انتقال اللاعب البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية.



وقال إنييستا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ودية ضد الغريم ريال مدريد ضمن الاستعدادات للموسم الجديد: لا أعتقد أن 200 أو 300 مليون يورو تمثل نفعا أكبر لبرشلونة من الاحتفاظ بنيمار، إنه واحد من أفضل لاعبي العالم وأنا أريد أفضل اللاعبين في فريقي دائما ولا أشك في أنه سيستمر معنا.



وتابع: نود منكم (الصحفيون) عدم الاستمرار في توجيه أسئلة كثيرة عن نيمار ولكن لكي ننهي الأمر توجد طريقة واحدة وهي أن يتحدث نيمار.



وألغى نيمار، التي تزيد قيمة الشرط الجزائي في عقده على 200 مليون يورو مشاركته في حدث في الصين خلال الأسبوع المقبل بسبب وصف بأنه "الانشغال بشؤون الانتقال".



وأقر إنييستا بحدوث مشادة بين نيمار وزميله نيلسون سيميدو يوم الجمعة لكنه قلل من شأن الواقعة وقال إنها أخذت أكبر من حجمها بسبب تكهنات انتقال اللاعب البرازيلي.



وأوضح: صحيح أن هناك واقعة حدثت وكان من الممكن أن تظل حدثا عارضا ضمن حصة تدريبية لكن بسبب قضية نيمار التي صارت ذائعة الصيت أصبح للواقعة أهمية أكبر بكثير ولكن بالنسبة لنا في التدريب لا تعني شيئا.