استخدام تقنية الفيديو في كأس "ليبرتادوريس"

علن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم انه سيتم الاستعانة بنظام تقنية الفيديو رسميا في الدور قبل النهائي والمباراة النهائية ببطولة كأس الليبرتادوريس.



وفتح الاتحاد القاري استقبال العطاءات لتوفير الخدمة خلال المباريات الست الأخيرة بالبطولة القارية للأندية.



ويجب أن يكون مقدم الخدمة قادرا على خدمة الدول العشر الأعضاء في الكونميبول ولديه خبرة في تنفيذ نظام تقنية الفيديو للاتحاد الدولي (فيفا) والمجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) واتحادات دولية أخرى أو اتحادات محلية.



ومنذ بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت العام الماضي، يطور الكونميبول في الاختبار والتنفيذ التدريجي لتقنية الفيديو لدعم الحكام من اجل اتخاذ القرار المناسب، والحد من الأخطاء وتعزيز اللعب النظيف.



وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا لكونميبول في أبريل الماضي أن خطة اتحاد أمريكا الجنوبية تتماشى مع الاطار المتفق عليه مع المجلس الدولي لكرة القدم واعطى الضوء الأخضر لاستخدام هذه التقنية.



وسبق أن وافق مندوبو الأندية الستة عشر الذين تأهلوا للأدوار الإقصائية بكأس ليبرتادوريس والأندية التي صعدت للدور الثاني في بطولة أندية أمريكا الجنوبية (كأس سودأمريكانا) على استخدام هذه التكنولوجيا.