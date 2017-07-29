بوكيتينو يطالب كونتي باحترام مدربي الدوري الإنجليزي

طالب ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير بوجود احترام متبادل بين مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم بعد أن قلل أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي من شأن طموحات توتنهام قبل انطلاق الموسم الجديد للبطولة.



وفي الأسبوع الماضي نقل عن كونتي قوله: إذا لم يفز (توتنهام) باللقب لن تكون مأساة. إذا لم يصل في دوري الأبطال لن تكون مأساة. إذا خرج من الدور الأول لدوري الأبطال لن تكون مأساة. إذا خرج من أول مباراة في الدوري الأوروبي لن تكون مأساة.



وأضاف كونتي أن أي إخفاق لتشيلسي أو أرسنال أو مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو ربما أيضا ليفربول يعتبر بمثابة المأساة.



وقال بوكيتينو للصحفيين قبل مباراة فريقه الودية أمام مانشستر سيتي في مدينة ناشفيل الأمريكية يوم السبت: أنا مدرب لا أحب أن أتكلم عن أي فريق آخر أو عن أي مدرب آخر.. أنا أحب اظهار الاحترام للآخرين وأتوقع نفس الشيء من الذين يتنافسون معنا.



وأضاف المدرب الأرجنتيني: بالنسبة للأندية الأخرى التي انفقت الكثير من المال تكون التوقعات والضغوط هائلة. والشيء نفسه بالنسبة لنا. لدينا ضغوطنا وطموحاتنا الخاصة بنا.



واقترب توتنهام من الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 1961 لكنه تمكن فقط من احتلال مركز بين الثلاثة الأوائل في الموسمين الماضيين.



ولم يفز توتنهام بأي لقب كبير منذ تتويجه بكأس الرابطة الانجليزية في 2008.



وأنفقت فرق الدوري الممتاز أكثر من مليار دولار على التعاقدات الجديدة منذ نهاية الموسم الماضي لكن توتنهام لم يتعاقد مع أي لاعب جديد حتى الآن.



وقال بوكيتينو عن ذلك : نحن هادئون لأن تشكيلتنا قادرة على المنافسة.. لدينا خطة ولدينا فكرة واضحة للغاية عما نريده.. وأود أن أطمئن مشجعينا وأطلب منهم عدم القلق لأننا سنتحرك في سوق الانتقالات (في الوقت المناسب).



وسيبدأ توتنهام الموسم الجديد للدوري الممتاز بمواجهة خارج أرضه أمام نيوكاسل يونايتد الوافد الجديد في 13 أغسطس المقبل.