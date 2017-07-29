كلاسيكو ودي في ميامي.. ومخاوف من ذكرى "فنزويلا"

لم يعتد متابعو كرة القدم العالمية مشاهدة برشلونة وريال مدريد يتواجهان ودياً، لكن منظمو بطولة كأس الأبطال الودية استطاعوا إقامة أول مباراة ودية بينهما صباح يوم الأحد في مدينة ميامي الأميركية منذ 26 عاماً.

ولعب الفريقان مباراتين حتى الآن في الولايات المتحدة، انتصر برشلونة على يوفنتوس ومانشستر يونايتد، بينما خسر ريال مدريد أمام فريقي مدينة مانشستر الإنجليزية.

ويمتد عمر مباريات الفريقين الودية إلى 115 عاماً، لعبا خلالها 33 مباراة ودية وصولاً إلى المباراة الأخيرة التي جمعتهما في ملعب كامب نو بمباراة انتهت بالتعادل 1-1.

ويملك برشلونة عدد الانتصارات الأكبر في مواجهات الكلاسيكو الودية، بعدما تغلب على خصمه 19 مرة، مقابل 4 خسائر وعشرة تعادلات.

ويعد الكلاسيكو الأميركي هو الثاني في تاريخ ريال مدريد وبرشلونة، بعد كلاسيكو أقيم في فنزويلا عام 1982، وحينها كان فيسينتي ديل بوسكي لاعباً في صفوف ريال مدريد وأحرز هدف المباراة الوحيد، تحت أنظار المدرب المؤقت والأسطورة التاريخية ألفريدو دي ستيفانو، بينما كانت صفوف برشلونة تحتوي على قائده التاريخي ميغولي، في مباراة يكتب عنها حتى الآن بـ"كلاسيكو غير ممتع".

بدأت لقاءات الفريقين الودية في مطلع القرن الماضي عام 1902 على ملعب "هيبودرومو دي لا كاستيانا" الذي كان مدينة رياضية مخصصة لسباقات الخيل، وهي المرة الوحيدة التي لعب فيها الفريقان على هذا الملعب.



ولعب الفريقان في ملعب برشلونة الأول الذي كان اسمه "كامب دي لااندستريا" ثم اعتمد النادي الكتلوني ملعب "كامب دي ليس كورتس" ملعبا رسميا له عام 1922 واستمر في هذا الملعب حتى افتتاح ملعبه الحالي "كامب نو" في عام 1957.

أما ريال مدريد فكان ملعبه الأول هو "كامبو دي أودونيل" قبل أن ينتقل إلى "كامبو دي سيوداد لينيال" في عام 1923 وبعد عام واحد انتقل النادي العاصمي إلى "استاديو شامارتين" حتى عام 1947 عندما انتقل الفريق إلى ملعبه الحالي "سانتياغو برنابيو".