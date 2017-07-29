كونتي يحث موراتا على تطوير مستواه البدني

يعتقد أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أن على الفارو موراتا الذي انضم للفريق في صفقة قياسية بذل الكثير من الجهد والعمل قبل بداية الموسم الجديد عقب ظهور المهاجم الإسباني بشكل متواضع في أول لقاء يخوضه منذ البداية أمام إنتر ميلان في سنغافورة يوم السبت.



وانضم موراتا لصفوف فريقه الجديد يوم الاثنين الماضي ولعب 30 دقيقة في الخسارة أمام بايرن ميونخ بعدها بيوم ولم يستطع المهاجم السابق لريال مدريد إحداث أي تأثير قبل ان يتم استبداله بعد ساعة من اللعب أمام إنتر.



وقال كونتي عن موراتا ، الذي ذكرت وسائل إعلام بريطانية ان صفقة انضمامه تكلفت 70 مليون جنيه إسترليني: بدأ موراتا في التدريب معنا وتحسن مستواه بعض الشيء خلال تلك الفترة، لكن لا يزال لزاما عليه قطع طريق طويل لتحسين مستواه البدني لكي يتأقلم سريعا مع أسلوب لعبنا، إنه يعمل بمنتهى القوة وقد بذل قصارى جهده اليوم لكن لا يزال أمامه الكثير من مجالات التحسن.

وبدت تشكيلة كونتي مفتقرة إلى حد كبير للياقة المباريات في سنغافورة ويبدو المدرب الإيطالي في غاية التصميم لضمان اعداد تشكيلته على افضل نحو قبل بداية الموسم الجديد مقارنة بما قام به الفريق تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو عقب الفوز بلقب 2014-2015.



وقال كونتي للصحفيين: نعلم أن الأمور ستزداد صعوبة الموسم المقبل وسنحاول تجنب ما حدث لتشكيلة مورينيو في بداية عام 2015. قبل عامين انهى تشيلسي في المركز العاشر ولا يمكن أن يحدث ذلك ثانية.