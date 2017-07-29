ما علاقة الإسرائيلي زاهافي بانتقال نيمار إلى باريس؟

كشفت صحيفة "إسبورتي إينتراتيفو" البرازيلية أن إدارة باريس سان جيرمان، برئاسة ناصر الخليفي، ستدفع مبلغ 36 مليون يورو لوكيل الأعمال الإسرائيلي بيني زاهافي ونيمار سانتوس والد نيمار فور انتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوف النادي الفرنسي خلال الأسبوع الجاري.

وقالت الصحيفة التي كانت أول من نشر خبر عرض باريس سان جيرمان لضم نيمار، إن المبلغ سيتناصفه زاهافي مع والد نيمار كعمولة على مجهوده بتحويل الصفقة من مجرد فكرة إلى أمر واقع.

وسيدفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو ثمن قيمة كسر عقد نيمار مع برشلونة، إضافة إلى راتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو للاعب لمدة 4 مواسم، و100 مليون سيحصل عليها والده فور التوقيع، إضافة إلى العمولة التي سيحصل زاهافي منها على 18 مليون يورو.

وتعود علاقة زاهافي بنيمار سانتوس "الأب" إلى عام 2011 عندما كان نيمار لاعباً في صفوف سانتوس البرازيلي قبل أن يتحول مطلباً لأكبر أندية العالم، وحينها استطاع برشلونة شراء عقده في قصة شهيرة دفعت ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق إلى الاستقالة عقب ثبوت دفعه مبالغ مالية بشكل غير رسمي للاعب ووالده عبر شركة يملكها الأول.

ويعتبر زاهافي (73 عاماً) أحد أشهر وكلاء الأعمال في كرة القدم ويدير أعماله من مكتبه الواقع في تل أبيب، وبدأت شهرته في العالم عندما نقل مواطنه آفي كوهين إلى صفوف ليفربول الإنجليزي عام 1979 وحينها كان يعمل كصحافي رياضي، وفي الأعوام الماضي نقل كلاً من ريو فيرديناند إلى مانشستر يونايتد قادماً من مواطنه ليدز، وياب ستام من يونايتد إلى لاتسيو، وهو الشخص الذي اعتمد عليه رومان إبراهيموفيتش عندما اشترى تشيلسي عام 2003 لتولي ملف انتقالات اللاعبين من وإلى تشيلسي.