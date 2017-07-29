ناج من كارثة "تشابيكوينسي" يلعب أمام برشلونة

أعلن تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم أن اللاعب ألان روشل، أحد الناجين الستة من كارثة الطائرة التي تعرض لها في نوفمبر الماضي، سيشارك في المباراة الودية ضد برشلونة الإسباني على ملعب كامب نو في 7 أغسطس.

وقال تشابيكوينسي في بيان: عودة ألان إلى ملاعب كرة القدم تشكل خطوة مهمة في مسيرة تعافيه، وأيضاً في إعادة بناء الفريق. مشيراً إلى أن المباراة ضد برشلونة فرصة مثالية لعودته بعد سبعة أشهر من وقوع الحادثة.

وروشل (27 عاما) هو أحد اللاعبين الذين نجوا من كارثة الطائرة التي وقعت في 28 نوفمبر 2016، وقد أدخل إلى المستشفى في حالة حرجة وأجريت له عملية بعد إصابته بكسر فقي العمود الفقري.

وكانت الطائرة تقل لاعبي الفريق البرازيلي إلى مدينة ميديين الكولومبية لمواجهة فريق أتلتيكو ناسيونال في نهائي مسابقة سودا أميريكانا، وتحطمت في الجبال قبل قليل من هبوطها في المطار.

وأثار الحادث الذي تسبب بمصرع معظم لاعبي الفريق البرازيلي و71 من أصل 77 شخصا كانوا على متن الطائرة، حملة تضامن غير مسبوقة حول العالم، وتوج الفريق باللقب بناء على اقتراح من أتلتيكو ناسيونال وبقرار من الاتحاد الأميركي الجنوبي.

وتأتي المباراة بين برشلونة وتشابيكوينسي تكريما لضحايا هذا الحادث ولعائلاتهم.