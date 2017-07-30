أرسنال يخسر من أشبيلية.. ويتوج بكأس "الإمارات"

توج أرسنال بلقب بطولة كأس ستاد الإمارات لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه رغم هزيمته أمام أشبيلية 1 - 2 في ختام فعاليات البطولة يوم الأحد وذلك بتفوق أرسنال بفارق الأهداف المسجلة.



رفع أرسنال رصيده إلى تسع نقاط متساويا مع أشبيلية، وذلك طبقا لنظام البطولة الذي يقضي بإضافة نقطة إلى رصيد كل فريق عن كل هدف يحرزه أو يسجله هذا الفريق، وهو ما رفع رصيد أشبيلية إلى تسع نقاط من خلال الفوز في مباراتين وتسجيل ثلاثة أهداف ،فيما حصد أرسنال نقاطه التسع من انتصار وحيد وستة أهداف ليحتكم الفريقان في النهاية إلى فارق الأهداف.



ومع استمرار تساوي الفريقين من حيث فارق الأهداف احتكم أرسنال وأشبيلية إلى عدد الأهداف المسجلة لكل منهما، وسجل أرسنال ستة أهداف مقابل أربعة أهداف اهتزت شباكه فيما سجل أشبيلية ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في شباكه.



وتقدم أشبيلية بهدف سجله خواكين كوريا في الدقيقة 49 وتعادل ألكساندر لاكازيت لأرسنال في الدقيقة 62 ،وأضاف ستيفين نزونزي الهدف الثاني لأشبيلية في الدقيقة 69.