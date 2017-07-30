أوراوا ريدز يستغني عن مدربه بتروفيتش

استغنى نادي أوراوا ريدز المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم عن خدمات مدربه ميهايلو بتروفيتش بسبب سوء نتائج الفريق الذي سبق له الفوز بدوري أبطال آسيا وتراجعه للمركز الثامن بين فرق البطولة المحلية.



وجاء الإعلان عن الاستغناء عن المدرب الصربي عبر موقع النادي الرسمي على الانترنت اليوم الأحد بعد فوز الفريق مرتين فقط في أخر تسع مباريات خاضها في الدوري الياباني.



وبعد الهزيمة يوم السبت 2-صفر أمام سابورو أصبح أوراوا متخلفا بفارق 12 نقطة عن سيريزو أوساكا المتصدر.



وكان بتروفيتش تولى تدريب أوراوا في 2012 وقاد الفريق للفوز بكأس الرابطة اليابانية في الموسم الماضي وإلى احتلال المركز الثاني في اقصائيات الدوري الياباني حيث خسر أمام كاشيما أنتلرز.



ورغم تراجع أدائه في الدوري الياباني فإن أوراوا تأهل لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم وسيواجه مواطنه كاواساكي فرونتيل في أغسطس المقبل.