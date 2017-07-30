سيرجيو راموس: لا أريد مشاهدة نيمار في الكلاسيكو مجدداً

استفز سيرجيو راموس قائد ريال مدريد جماهير برشلونة، بعدما أعرب عن رغبته في إكمال نيمار خطوة انتقاله لباريس سان جيرمان، فيما طلب البرازيلي داني ألفيش من زميله البرازيلي الدولي التحلي بالشجاعة والانتقال إلى النادي الباريسي.

وقال سيرجيو راموس في تصريحات إعلامية عقب نهاية الكلاسيكو الودي الذي انتهى بفوز برشلونة 3-2 : أتمنى أن تصدق تلك الأخبار حول رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، على الأقل سنتخلص من مشكلة واحدة في مباريات الكلاسيكو.

وأضاف: علاقتي مع نيمار جيدة جداً، تحدثت معه بعد المباراة لكن لم نتطرق إلى موضوع انتقاله، أؤمن بأن لكل لاعب الحق باختيار مستقبله، أنا تبادلت القمصان معه بعد نهاية المباراة، وآمل بأن تكون هذه آخر مرة أحصل بها على قميص نيمار كلاعب لبرشلونة.

وفي المقابل، حث داني ألفيش لاعب باريس سان جيرمان، زميله السابق في برشلونة والحالي في المنتخب البرازيلي، على اتخاذ قرار الانتقال إلى النادي الباريسي، وقال: لقد ساعدته بالقدوم إلى برشلونة قادماً من سانتوس في صيف 2013. لم أتخذ القرار عنه، لكن قلت له عن النادي وما سينتظره هناك، لكن بشكل عام أنا أقول بأن الشخص يجب أن يكون شجاعاً في اتخاذ القرارات.

وزاد: أنا أكثر لاعب شجاع، قررت ترك برشلونة، وبعدها قررت ترك يوفنتوس، أنا الشخص الذي يأخذ قراراته على الدوام. يجب على نيمار أن يقرر استنادا الى نضوجه وأفكاره بشأن رغبته بالتقدم.