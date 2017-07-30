كريستيانو رونالدو يمثل أمام القضاء الإسباني

يمثل البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد أمام القضاء الإسباني يوم الإثنين بتهمة التهرب الضريبي بعدما اتهمته النيابة العامة بإخفاء مبالغ مالية.



ويحضر رونالدو في الساعة 11 و30 دقيقة من صباح الإثنين أمام محكمة بوزويلو على مشارف العاصمة مدريد لادعاءات حول تهربه من دفع ضرائب بقيمة 14 مليون و700 الف يورو.



وعاد رونالدو إلى مدريد وسيستأنف التدريب مع الريال في الخامس من أغسطس المقبل، ولكن سيكون عليه أولا أن يمثل أمام المحكمة الإسبانية.



ووفقا لهيئة المحكمة فقد تقدم نحو 125 صحفيا من أكثر من 30 مؤسسة اعلامية حتى يوم الجمعة الماضي بطلب تغطية محاكمة رونالدو.



لكن المحكمة رفضت إصدار تصاريح إعلامية نظرا لأن المحكمة ستعقد خلف الأبواب المغلقة، وبالتالي سيكون على الصحفيين تغطية الحدث من خارج المحكمة.

ونفى رونالدو ومحاميه أكثر من مرة تورطه في التهرب الضريبي، مؤكدين أن الضرائب الإسبانية مدينة للنجم البرتغالي بـ265 الف يورو عن الفترة بين عامي 2009 و2014.



ولكن قسم الجرائم الاقتصادية التابع للنيابة العامة في مدريد، اتهم نجم ريال مدريد بالتوقف عن دفع ضرائب بقيمة مليون و390 الف يورو في 2011 ومليون و660 الف يورو في 2012 وثلاثة ملايين و200 الف يورو في 2013 وثمانية ملايين و500 الف يورو في 2014.