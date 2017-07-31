باريس تفوز بأولمبياد 2024..ولوس أنجلوس تستضيف نسخة 2028

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية مساء يوم الإثنين في لوزان عن فوز العاصمة الفرنسية باريس بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، وفوز مدينة لوس أنجيليس الأمريكية بتنظيم بطولة الألعاب الصيفية عام 2028

واستضافت باريس الألعاب الأولمبية مرتين عامي 1900 و1924، بينما ستتولى لوس أنجلوس تنظيم الالعاب الأولمبية للمرة الثالثة في تاريخها بعد 1932 و1984.

وكان انسحاب هامبورغ الألمانية وروما وبودابست وبوسطن الأميركية من السباق بسبب ارتفاع التكاليف أو عدم موافقة السلطات المحلية، المحرك الرئيسي لدى باخ لاعتماد سياسة صحيحة في الوقت الصحيح من خلال الدفع باتجاه اعتماد منح مزدوج خوفا من قلة المدن المرشحة.