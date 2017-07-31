الاتحاد الأوروبي يغرم يونايتد واثنين من لاعبيه

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه عاقب مانشستر يونايتد واثنين من لاعبيه بغرامة مالية بعد انتهاك لوائح الكشف عن المنشطات.

وغرم كل من دالي بليند وفيل جونز مدافعي يونايتد مبلغ خمسة آلاف يورو (5900 دولار) مقابل عشرة آلاف يورو ليونايتد بعد انتهاك لوائح الكشف عن المنشطات خلال نهائي الدوري الأوروبي ضد أياكس الهولندي في ستوكهولم يوم 24 مايو.

وأوقف جونز، الذي قال الاتحاد الأوروبي للعبة إنه: "أهان ووجه عبارات مسيئة إلى مسؤول الكشف عن المنشطات"، لمباراتين في البطولات الأوروبية.

وسيغيب عن مواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الأورووبية في الثامن من أغسطس، وأيضا المباراة الأولى للفريق في دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي إن ما حدث ينتهك اللوائح التي تنص على أن الفرق مسؤولة عن التأكد من أن اللاعبين المختارين للخضوع للكشف عن المنشطات يخرجون من الملعب إلى غرفة الكشف مباشرة بمجرد انتهاء المباراة.

ويمكن ليونايتد الذي لم يرد على طلب للتعليق حتى الآن، الاستئناف ضد القرار.