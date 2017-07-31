رونالدو يمثل أمام القضاء ويخرج من المحكمة صامتاً

التزم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الصمت بعد التحقيقات القضائية التي جرت معه يوم الإثنين واستمرت 90 دقيقة على خلفية اتهامات التهرب الضريبي التي وجهت إليه مؤخرا. وغادر قاعة المحكمة بدون أن يدلي بأي تصريحات صحفية.



واستدعي رونالدو للإدلاء بأقواله أمام القضاء الأسباني في الاتهامات الموجهة إليه بالتهرب من سداد مبلغ 14 مليون و700 ألف يورو (16 مليون و700 الأف دولار) للضرائب.



ووصل لاعب ريال مدريد إلى المحكمة صباح الإثنين وسط احتشاد كبير لعشرات المراسلين لمختلف وسائل الإعلام.



وكانت العدسات التليفزيونية في انتظار وصول النجم البرتغالي الذي دخل إلى مقر المحكمة في سيارته قبل أن يدلف إلى قاعة التحقيق من خلال أحد الأبواب الخلفية ليتفادى الالتقاء بأكثر من 120 صحفيا كانوا في انتظاره أمام أبواب المحكمة منذ الساعات الأولى لصباح الإثنين.

وكان رونالدو (32 عاماً) قد استدعي للمثول أمام القاضية مونيكا غوميز للإدلاء بأقواله في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل مصلحة الضرائب الإسبانية، التي اتهمته بارتكاب أربع جرائم ضريبية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، تهرب خلالها من سداد 14 مليون و700 ألف يورو.

ولا يعد اللاعب الفائز بأربع كرات ذهبية، النجم الأول في ريال مدريد الذي يتم التحقيق معه من قبل القضاء على خلفية التهرب الضريبي، فقد اتهم في قضايا مشابهة مدربه السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، ومواطناه بيبي وفابيو كوينتراو، بالإضافة إلى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.



يذكر أن جميع المذكورين يتعاملون مع وكيل لاعبين واحد وهو خورخي مينديز، الذي أدلى بأقواله هو الأخر أمام نفس القاضية قبل أقل من شهر، في قضية تتعلق باللاعب الكولومبي رادميل فالكاو.



ولم ينخرط اللاعب البرتغالي حتى الآن في استعدادات ما قبل الموسم الجديد لفريقه، كونه لا يزال يتمتع بعطلته الصيفية بعد مشاركته مع منتخب البرتغال في بطولة كأس القارات الأخيرة في روسيا.



ويأتي غياب رونالدو في الوقت الذي يستعد فيه ريال مدريد إلى حسم اللقب الأول له في الموسم الجديد عندما يلعب مباراة السوبر الأوروبي بعد أسبوع تقريبا، رغم أنه لم يفز في أي من مبارياته التجريبية الثلاث التي خاضها مؤخرا.



وأثناء مشاركته في بطولة كأس القارات، أشاعت الصحافة العالمية أن رونالدو قد يغادر ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بسبب استيائه من المشكلات القضائية التي تواجهه في ظل تقاعس ناديه عن مساندته.



ولم يتفوه رونالدو خلال البطولة بأي تصريح حول هذا الموضوع من أجل وأد الشائعات.



وعلى الجانب الأخر، يستبعد ريال مدريد إمكانية رحيل نجمه الكبير، فيما أكد زملاء رونالدو على تفانيه وإخلاصه في العمل.



ويتبقى لفريق المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مباراة استعدادية واحدة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثالث من أغسطس المقبل أمام فريق مكون من نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك قبل مباراة السوبر الأوروبي أمام مانشستر يونايتد في الثامن من نفس الشهر.