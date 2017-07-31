فينالدوم : "الطائر" صلاح سيساعد ليفربول

يقول لاعب وسط ليفربول جورجينيو فينالدم، إنه سعيد ومنبهر بسرعة تكيف زميله الجديد المصري محمد صلاح مع أسلوب لعب المدرب يورغن كلوب، ويؤكد أن سرعة اللاعب المصري الفطرية ستفيد الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كثيرا في الموسم المقبل.

وهز صلاح الشباك خلال فوز ليفربول الودي على هيرتا برلين 3-صفر السبت الماضي عندما أرسل الكرة إلى شباك الفريق الألماني مستغلا عرضية من فيليب كوتينيو ومحرزا هدفه الثالث مع ليفربول منذ انضمامه إليه قادما من روما الإيطالي في الشهر الماضي.

وقال فينالدم عبر موقع ناديه على الإنترنت: "إنه متألق تماما.. لقد تكيف جيدا في صفوف الفريق. هو لاعب كبير وشخص مهذب أيضا وهذا يصب في صالحه وفي صالحنا".

ويأمل فينالدم أن تعزز سرعة صلاح خط هجوم فريقه الذي يضم أيضا السنغالي ساديو ماني.

وقال فينالدم عن ذلك: "من الجيد دائما اللعب إلى جوار لاعبين جيدين.. وعندما يتمتع هؤلاء بالسرعة تكون الأمور أكثر سهولة بالنسبة لنا وأكثر صعوبة بالنسبة للمنافس. كما يمنح هذا الفريق مزيدا من حرية الحركة في الملعب".

وإلى جانب صلاح تعاقد ليفربول فقط مع المدافع الأيسر آندي روبرتسون ومع المهاجم دومينيك سولانكي (19 عاما) لاعب منتخب انجلترا للشباب.