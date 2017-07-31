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مانشستر يونايتد يضم ماتيتش إلى صفوفه

المصدر: لندن - د ب أ
الصربي ماتيتش توج مع تشيلسي بلقب الدوري مرتين
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الاثنين، حسم صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش من تشيلسي حامل لقب الدوري.

وتردد أن قيمة صفقة انتقال ماتيتش إلى مانشستر يونايتد، الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي، تبلغ نحو 40 مليون جنيه إسترليني (7ر44 مليون دولار).

ووقع ماتيتش، الذي توج مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين خلال المواسم الثلاثة الماضية، عقدا مع مانشستر يونايتد يستمر لثلاثة أعوام مع إمكانية التمديد لعام رابع.

وقال مورينيو في تصريحات نشرها موقع نادي مانشستر يونايتد على الإنترنت: "نيمانيا بات لاعبا بمانشستر يونايتد الإنجليزي وبات لاعبا لدى جوزيه مورينيو.. إنه يمتلك كل ما نحتاجه في لاعب كرة القدم .. الولاء والتماسك والطموح وروح الفريق".

كلمات دالّة

#مانشستر يونايتد, #مورينيو, #الدوري الإنجليزي

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