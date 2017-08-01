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أياكس يمدد عقد قائده فيلتمان 3 مواسم

المصدر: أمستردام - د ب أ
فيلتمان وصل مع أياكس إلى نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي
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أعلن أياكس أمستردام الهولندي يوم الثلاثاء عن تمديد عقد قائده جويل فيلتمان لمدة ثلاثة أعوام، فيما تعاقد مع الحارس كوستاس لامبرو حارس مرمى فينورد وفيليم السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

وكان العقد الأصلي لفيلتمان (25 عاماً) مدافع المنتخب الهولندي ينتهي العام المقبل لكنه بموجب العقد الجديد سيبقى في أياكس حتى نهاية 2020.

وشارك فيلتمان في 166 مباراة مع أياكس وتوج معه مرتين بلقب الدوري الهولندي الممتاز في 2012-2013 و2013-2014.

كلمات دالّة

#أياكس, #فيلتمان, #هولندا

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