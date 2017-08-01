برشلونة يجمّد مكافآت والد نيمار بانتظار قرار انتقاله

جمد برشلونة الإسباني دفع مكافأة لوالد نجمه الدولي البرازيلي نيمار بقيمة 26 مليون يورو في انتظار تبيان ما إذا كان سينتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي أم لا.

وتتصدر التقارير عن احتمال انتقال نيمار (25 عاما) إلى النادي الباريسي، عناوين الصحافة الرياضية خلال الأسابيع الماضية، في صفقة يتوقع أن تبلغ 222 مليون يورو، ستكون الأكبر في التاريخ.

وقال مصدر داخل نادي برشلونة لوكالة فرانس برس الذي طلب عدم كشف اسمه: أودع مبلغ الـ26 مليون يورو لدى كاتب العدل في انتظار معرفة ما إذا كان اللاعب سيبقى.

وتقررت هذه المكافأة قبل عام، عندما مدد المهاجم الدولي البرازيلي عقده مع النادي الإسباني حتى سنة 2021، وذلك في أعقاب تقارير أيضا عن اهتمام باريس سان جيرمان بضمه.

وكان من المقرر أن يتم دفع هذه المكافأة لنيمار بعد مضي السنة الأولى من عقده الجديد، على أن يتم في الوقت نفسه رفع قيمة البند الجزائي لفسخ هذا العقد من 200 مليون يورو إلى 222 مليونا.

وبحسب التقارير الصحافية، يبدي سان جيرمان استعداده لدفع هذا المبلغ لفسخ عقد اللاعب مع برشلونة الذي انضم إليه في العام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي. وفي حالت تمت الصفقة بهذه القيمة، سيصبح نيمار أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.