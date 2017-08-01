خيسوس نافاس يعود إلى صفوف إشبيلية مرة أخرى

قال إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه ضم خيسوس نافاس مرة أخرى بعد أن ترك مانشستر سيتي عقب انتهاء عقده.



وخاض الجناح الاسباني الدولي مباراته الأولى كلاعب محترف مع إشبيلية عام 2003 وشارك معه في 393 قبل انضمامه لمانشستر سيتي في 2013 مقابل 14.9 مليون جنيه إسترليني.



وشارك نافاس (31 عاما) في 183 مباراة مع الفريق الانجليزي وسجل ثمانية أهداف ليقوده لاحراز لقبين في الدوري الممتاز ومثلهما في كأس رابطة الأندية الانجليزية.



وقال إشبيلية في بيان: يعود خيسوس نافاس إلى دياره بنية أن يصبح أكثر لاعب خوضا لمباريات رسمية مع إشبيلية.



ويحمل الرقم القياسي في عدد المباريات حاليا خوان أرزا إنيغو الذي شارك في 419 مباراة مع النادي الأندلسي وهو ثاني هداف لإشبيلية عبر تاريخه برصيد 204 أهداف.