سانشيز يعود إلى تدريبات أرسنال

عاد التشيلي أليكسيس سانشيز يوم الثلاثاء إلى تدريبات أرسنال الإنجليزي وسط تكهنات مستمرة حول رغبته في ترك النادي اللندني.

وغاب سانشيز (28 عاما) عن الجولة الإعدادية للمدفعجية للموسم الجديد في أستراليا والصين وكذلك عن كأس الإمارات الدولية نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عطلته الصيفية التي تأخرت بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات في روسيا.

وكان مقررا أن يستأنف سانشيز تدريباته الأحد مع النادي اللندني لكنه لم يتمكن من العودة إلى لندن حتى يوم الثلاثاء وذلك بسبب إصابته بالانفلوانزا.

وسخر بعض أنصار أرسنال من إدعاء سانشيز المرض معتبرين أنها حيلة من الدولي التشيلي للضغط من أجل الرحيل.

وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال الموسم المقبل، ورفض عرضا مغريا من المدرب الفرنسي أرسين فينغر لتمديد عقده في ظل اهتمامات اندية عدة بخدماته أبرزها مانشستر سيتي وتشلسي الانجليزيان وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.