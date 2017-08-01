شاهد.. نادٍ إسباني يخطف لاعباً من أجل ضمه إلى صفوفه

قدم إشبيلية، رابع الدوري الإسباني، لاعبه الجديد خيسوس نافاس المنتقل من مانشستر سيتي الإنجليزي بطريقة جديدة، عندما نشر مقطعاً مصوراً على حسابه الرسمي وكأن مجهولين يخطفون نافاس ويدخلونه مقر النادي عنوة.

وبدأ المقطع بتصوير من خلف سيارة وكأنه ترصد للاعب الدولي الإسباني السابق، ومن ثم يهجم عليه مجهولون ويقومون بتغطية رأسه وتكبيله قبل أن يضعوه في السيارة، وبعدها يتم تصوير نافاس دون أن تكشف هويته، ومن ثم يظهر لاعب إشبيلية السابق والحالي في ملعب ما، قبل أن يتم التركيز على لوحة ملعب سانشيز بيزخوان الخاص بالنادي الأندلسي ويختتم المقطع القصير بكلمة "نافاس لنا" باللغة الإسبانية.

وتوجهت الأندية الأوروبية مؤخراً إلى الإعلان عن صفقاتها بطريقة مختلفة، دون الاعتماد على الطريقة الكلاسيكية التي تكون عبر بيان رسمي أو مؤتمر صحافي، فليفربول الإنجليزي قدم لاعبه المصري محمد صلاح وكأن الأخير يقرأ في وسم معنون بـ"#أعلنوا_صفقة_صلاح" دون أن تتم الكشف عن هويته، وهو يقرأ التغريدات، وفي نهاية المقطع المصور تتوجه الكاميرا إلى صلاح وهو يرتدي قميص ليفربول ويقول: أنا هنا.

أما أستون فيلا، فنشر مقطعاً مصوراً على "تويتر" وكأن محادثة تدور عبر مجموعة "واتس اب" بين الرئيس والمدرب وبعض اللاعبين، قبل أن يقوم الرئيس بإضافة جون تيري إلى المجموعة، كإعلان مبتكر عن صفقة انتقال قائد تشيلسي وإنجلترا السابق إلى فريق الدرجة الثانية.