نوير يؤكد اقترابه من العودة إلى حماية مرمى بايرن

قال حارس المرمى الألماني مانويل نوير إنه يحقق تقدما في استعادة لياقته بعد التعافي من الإصابة في القدم ، ويتطلع إلى العودة قريبا للمشاركة ضمن صفوف بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).



وقال نوير (31 عاماً) في تصريحات للقناة الفضائية لنادي بايرن ميونخ إنه استطاع الركض بشكل طبيعي للمرة الأولى منذ الإصابة ، خلال تدريبات يوم الاثنين.



وأضاف نوير في التصريحات التي نشرت بموقع نادي بايرن على الإنترنت يوم الثلاثاء: لقد كان (مران أمس) بمثابة الاختبار الأول ، وقد تجاوزته بشكل جيد.



ولم يتضح بعد ما إذا كان نوير سيتمكن من المشاركة في أولى مباريات بايرن بالموسم الجديد للبوندسليجا ، والمقررة أمام باير ليفركوزن في 18 أغسطس الجاري.



وقال نوير: بالطبع أتمنى العودة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن.



وكان نوير قد تعرض للإصابة خلال مباراة بايرن أمام ريال مدريد الإسباني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي.