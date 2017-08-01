يورغن كلوب: ليفربول جاهز لتحقيق الدوري الإنجليزي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول قبل مواجهة ودية ضد بايرن ميونخ بطل ألمانيا باستاد أليانز أرينا يوم الثلاثاء أن ناديه يبذل جهدا كبيرا من أجل تحقيق هدفه باحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكان ليفربول في سباق المنافسة على اللقب في بداية الموسم الماضي وكان يبتعد بست نقاط فقط عن تشيلسي المتصدر مع نهاية النصف الأول من الدوري لكنه تراجع في يناير ليحتل المركز الرابع بفارق 17 نقطة عن البطل.



وأبلغ كلوب الصحفيين: نعم.. سنلعب من أجل اللقب. لا نبدأ أي موسم بدون طموح. يجب أن يكون لنا عدة أهداف وأعتقد أننا نمتلك فريقا جيدا الآن. واجهنا سوء حظ الموسم الماضي. أعتقد أننا يمكننا اللعب بشكل أفضل. وأضاف: لنأمل أن يسير كل شيء بشكل جيد. يجب أن نبذل الكثير من الجهد ونحن نفعل ذلك.



وقال كلوب إن المهاجم ديفوك أوريغي والمدافع جو غوميز سيغيبان عن مباراتي ليفربول الوديتين في ميونخ بسبب إصابات طفيفة لكن من المتوقع أن يكونا لائقين لمواجهة واتفورد في افتتاح الدوري يوم 12 أغسطس.