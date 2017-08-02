الروماني ميرشيا لوشيسكو يتولى تدريب تركيا

توصل الاتحاد التركي لكرة القدم إلى اتفاق مع المدرب الروماني ميرشيا لوشيسكو للاشراف على المنتخب الوطني الساعي لبلوغ نهائيات كأس العالم 2018، بحسب ما كشفت وسائل إعلام محلية.

وذكر تلفزيون "ان تي في سبورت" وصحيفة "حرييت" أن لوشيسكو (72 عاما) وافق على تولي المهمة بعد مفاوضات أجراها في بوخارست مع مسؤولي الاتحاد التركي.

ولوشيسكو ليس غريبا عن كرة القدم التركية، إذ سبق له الاشراف على عملاقي إسطنبول غلطة سراي وبشكتاش بين عامي 2000 و2004.

الا أن التجربة الأكثر نجاحا في مسيرته التدريبية كانت الأعوام الـ12 التي أمضاها مع شاختار دونييتسك الأوكراني، وقاده إلى ألقاب عدة أبرزها الدوري الأوكراني (8 مرات) وكأس الاتحاد الأوروبي 2009.

وتحتل تركيا حاليا المركز الثالث في مجموعتها التاسعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018، بفارق نقطتين فقط خلف كرواتيا وايسلندا. وتبقى لها أربع مباريات وأولها في الثاني من سبتمبر خارج ملعبها ضد أوكرانيا.

وتشير التقارير إلى أن لوشيسكو سيتولى الإشراف على المنتخب في المباريات الأربع المتبقية من التصفيات، مع احتمال تمديد عقده.

ولم يكن لوشيسكو الخيار الأول للاتحاد الذي كان يرغب بالتعاقد مع مدرب بشكتاش سينول غونيش، الا أن الأخير رفض ذلك لعدم رغبته في تدريب المنتخب وفريقه بطل الدوري المحلي في الوقت ذاته.