بوكيتينو: موراتا خشي من منافسة كين.. فرفض توتنهام

كشف الأرجنتيني ماوروسيو بوكيتينو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي أن الإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي بطل الدوري الممتاز رفض الانضمام إلى فريقه سابقا خشية من المنافسة مع مهاجمه الدولي هاري كين.

وانتقل موراتا (24 عاما) في يوليو الماضي إلى تشيلسي بطل الدوري ، قادما من ريال مدريد في صفقة قدرت بنحو 58 مليون جنيه إسترليني (64,7 مليون يورو).

وكشف بوكيتينو أنه تواصل مع موراتا قبل عامين سعيا لانتقاله إلى توتنهام، إلا أن الدولي الإسباني رفض ذلك لوجود كين هداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي

وفي تصريحات نقلتها صحف إنجليزية يوم الاربعاء قال بوكيتينيو: موراتا تحدث عني في وسائل الاعلام قائلا "ماوريسيو اتصل بي، لكن هذا الاتصال كان قبل عامين أو أكثر وقال لي موراتا: لماذا تريدني إذا كان لديك هاري كين؟.

ولم يبرم توتنهام الذي نافس على لقب الدوري في الموسمين الماضين وأنهى الموسم المنصرم ثانيا خلف تشيلسي، أي صفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل نحو أسبوع من انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح بوكيتينو: اذا حاولت التعاقد مع مهاجم سيكون الجواب: لماذا تريدني؟ لأكون على مقاعد البدلاء؟ لا يمكنني اللعب بوجود هاري كين أو لاعبين آخرين.

وأضاف: من الصعب جدا اقناع لاعبين جيدين بالمجيء ومن ثم البقاء على مقاعد البدلاء. عند ذلك تبدأ المشاكل.