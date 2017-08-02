غريزمان يفتح باب التكهنات حول رحيله عن صفوف أتليتكو

نشر الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد ، صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مع رسالة مكونة من أيقونات تعبيرية توحي بأنه يفكر في الرحيل عن صفوف ناديه الحالي بعدما عاد اسمه للتردد كبديل للبرازيلي نيمار في برشلونة.



وقام اللاعب الفرنسي بنشر الصورة والرسالة بعد فوز أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء على نابولي الإيطالي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أودي الودية، ليفتح الباب أمام التكهنات والشائعات حول إمكانية رحيله عن النادي المدريدي.



ويعود هذا التحول في تفكير غريزمان على الأرجح لصفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، والتي ستجلب الكثير من الأموال لخزائن النادي الكتالوني، مما يتيح له فرصة تدعيم فريقه الأول لكرة القدم بصفقات جديدة.



وأمام حاجة برشلونة إلى التعاقد مع لاعب من العيار الثقيل، ظهر اسم غريزمان بشكل متكرر في الكثير من التقارير الصحيفة، التي تؤكد أنه أحد أبرز اللاعبين الذين يطمح برشلونة في ضمهم لصفوفه.