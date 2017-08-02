ليفربول يصفع بايرن ميونخ في "أليانز أرينا"

مني بايرن ميونخ بخسارته الثالثة استعدادا للموسم الجديد بسقوطه أمام ليفربول الإنجليزي على ملعبه أليانز أرينا بثلاثية نظيفة في مباراة ودية مساء الثلاثاء.

وكان الفريق البافاري قد خسر أمام ميلان الإيطالي صفر-4 وجاره إنترميلان صفر-2 الأسبوع الماضي في حين حقق فوزاً واحدا على تشليسي 3-2.

ويفتتح بايرن ميونخ موسمه المحلي بلقاء بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني السبت المقبل علما بأن الاخير توج بطلا لكأس ألمانيا الموسم الماضي.

وافتتح السنغالي الدولي ساديو ماني العائد من إصابة ابعدته لفترة طويلة أواخر الموسم الماضي التسجيل في الدقيقة السابعة قبل أن يضيف المصري محمد صلاح الثاني من كرة رأسية من مسافة قريبة (34).

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم دانيال ستوريدج بعد دقائق من نزوله احتياطيا الهدف الثالث عندما انفرد بحارس مرمى بايرن ميونيخ وسدد الكرة ساقطة من فوقه (83).

لكن ستورديج عانى من إصابة لدى تسجيله الهدف ولم يكمل المباراة. كما أصيب جناح بايرن ميونخ الفرنسي كينغسلي كومان الذي نزل بدوره احتياطيا في منتصف الشوط الثاني ولم يكمل اللقاء ايضا.