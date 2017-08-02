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ليفربول يقلل من خطورة إصابة ستوريدج

المصدر: ميونخ - رويترز
ستوريدج تعرض إلى إصابة جديدة في المباراة الودية
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قال ليفربول الإنجليزي إن المهاجم دانييل ستوريدج سيغيب عن مواجهة أتليتيكو مدريد في نهائي كأس أودي الودية يوم الأربعاء بسبب إصابة في الفخذ لكنه لا يحتاج إلى فحص بالأشعة.

وشعر ستوريدج، الذي ابتلي بإصابات في الفخذ وربلة الساق في المواسم القليلة الماضية، بآلام في عضلات الفخذ بعدما سجل هدف ليفربول الثالث في الفوز 3-صفر على بايرن ميونخ يوم الثلاثاء واستبدل على الفور.

وقال ليفربول في موقعه على الانترنت إن التغيير كان احترازيا وإنه سيواصل متابعة حالة المهاجم البالغ عمره 27 عاما. وأضاف الناد: لا يوجد خطط حاليا لاجراء فحص بالأشعة في ألمانيا.

وقال ستوريدج بعد المباراة إن الإصابة ليست خطيرة وأرجع سببها إلى الاجهاد.

ويلتقي ليفربول مع أتليتيك بيلباو في مباراته الودية الأخيرة في فترة الاعداد للموسم الجديد يوم السبت المقبل قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الانجليزي الممتاز ضد واتفورد يوم 12 أغسطس.

كلمات دالّة

#بايرن ميونخ, #أتليتكو مدريد, #ستوريدج

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