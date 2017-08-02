بالصور.. مشجعون غاضبون يهاجمون نيمار في ملهى ليلي

هاجم مشجعون لنادي برشلونة البرازيلي نيمار في أحد الملاهي الليلية الشهيرة بالمدينة الساحلية، عقب اتفاقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي للانتقال إلى صفوفه بعد كسر عقده مع النادي الكاتالوني.

وانتشرت صباح الأربعاء في مواقع التواصل الاجتماعي صور لحراس أمن يمسكون بنيمار لحمايته من الاشتباك مع المشجعين الغاضبين في ملهى "شوكو" الليلي ببرشلونة، عقب تأكد رحيله عن صفوف النادي الكتالوني إلى العاصمة الفرنسية.

وكشفت صحف إسبانية إن المشجعين الغاضبين هاجموا نيمار لفظياً، ولم يصل الأمر إلى الاشتباك الجسدي، بينما قالت صحيفة "دياريو غول" إن الحادثة كانت قبل نحو أسبوع، وليست عقب نهاية علاقته مع النادي.

وعرف اللاعب البرازيلي بحفلاته الصاخبة وظهوره الدائم منذ كان لاعباً في سانتوس في الحفلات الغنائية، وتسبب بمشاكل داخل برشلونة في كل عام خلال الأعوام الثلاثة الماضية، عندما يقرر الذهاب إلى البرازيل مطلع العام الميلادي لحضور عيد ميلاد شقيقته رافاييلا.

وأشعل قرار نيمار الرحيل عن صفوف برشلونة عقب 8 أشهر من تمديد عقده حتى 2021، الغضب في أوساط الجماهير الكتالونية، بعدما التزم نيمار الصمت طوال شهر كامل كانت تتردد خلاله أخبار انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وأكد فاغنر ريبيرو، وكيل أعمال اللاعب البرازيلي لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان سيدفع قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة، وأن الصفقة في طريقها للاكتمال.

وأضاف ريبيرو: سان جيرمان سيدفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي اليوم، لذا فإن تقديم نيمار قد يكون مطلع الأسبوع. نيمار ووالده في الطريق الآن إلى باريس.

وقال برشلونة في بيان صباح الأربعاء: أبلغ نيمار برفقة والده ووكيل أعماله برشلونة هذا الصباح بقراره ترك النادي خلال اجتماع عقد في مقر النادي.

وتابع: أحال النادي الأمر إلى الشرط الجزائي في عقده الحالي الذي يبلغ في أول يوليو 222 مليون يورو.