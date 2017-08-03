إيفرتون يبقي قائده في صفوفه حتى 2019

قال نادي ايفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس، إنه مدد تعاقده مع قائده فيل جاجيلكا لاعب منتخب إنجلترا لعام إضافي ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2019.



وكان جاجيلكا (34 عاما) انضم إلى إيفرتون قادما من شيفيلد يونايتد في 2007 وشارك معه في أكثر من 340 مباراة وهو يرتدي شارة القيادة منذ 2013 وقاد النادي للحصول على المركز السابع في نهاية الموسم الماضي.



ونقل الموقع الرسمي لإيفرتون على الإنترنت عن جاجيلكا قوله: "من الرائع دوما أن يكون لديك خيار للاستمرار لعام إضافي مع النادي. لم أفكر طويلا في قرار تمديد التعاقد".



وأضاف المدافع المخضرم: "أنا سعيد بهذه الخطوة وأتطلع للرحلة خلال العامين المقبلين".



وسيلتقي إيفرتون في وقت لاحق من يوم الخميس مع روزومبروك السلوفاكي في إياب الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي.



وفاز إيفرتون في ملعبه ذهابا 1-صفر قبل أسبوع.