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اتحاد الكرة الإيطالي يعتمد تقنية الفيديو

المصدر: روما - فرانس برس
الاتحاد الإيطالي اعتمد تقنية الفيديو إبتداء من الموسم المقبل
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الخميس، على موقعه الرسمي في شبكة الإنترنت، أنه سيستعين بتقنية الفيديو لمباريات دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وأشار بيان صادر عن الاتحاد الإيطالي، إلى أنه سيتم شرح تفاصيل النظام الجديد لجميع أندية الدرجة الأولى قبل انطلاق البطولة.

وشكر مسؤولون من "انترناشنال بورد"، الجهة المخولة سن القوانين الكروية، الاتحاد الإيطالي لانضمامه إلى هذا "المشروع التجريبي" الذي سيسمح بالحصول على معلومات مفيدة من أجل اعتماد تقنية الفيديو بطريقة دائمة.

وسيقوم "انترناشنال بورد" في 18 مارس المقبل، في تقويم هذه التجربة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2016.

كلمات دالّة

#الاتحاد الإيطالي, #تقنية الفيديو, #فيفا

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