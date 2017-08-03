الإسباني نيغريدو ينضم إلى بشيكتاش التركي

ذكرت الصحافة التركية الخميس، أن المهاجم الدولي الإسباني الفارو نيغريدو انتقل إلى بشيكتاش بطل الدوري التركي لكرة القدم لثلاث سنوات، بعد أن مضى موسما ونصف مع ميدلزبره الإنكليزي.

وأوضحت صحيفة "فاناتيك" الرياضية أن نيغيريدو انضم إلى فريق "النسور السود" بطل الموسمين الماضيين لثلاث سنوات مقابل أجر سنوي يصل إلى 4,5 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن ناديه فالنسيا الإسباني سيحصل على مبلغ 2,5 مليون يورو لقاء التخلي عن اللاعب.

وسيصل نيغريدو (31 عاما) في الساعات القليلة المقبلة إلى اسطنبول، وسيجري الزيارة الطبية الروتينية قبل أن يصبح الانتقال رسميا الجمعة.

ودافع نيغريدو عن ألوان مانشستر سيتي الانكليزي ايضا، وخاض 21 مباراة دولية مع منتخب اسبانيا سجل خلالها 10 اهداف.

وبضم نيغريدو، حصل النادي الاسطنبولي على خدمات لاعب يملك تجربة واسعة على الصعيد الأوروبي، وكان ضرب بقوة الشهر الماضي عندما ضم المدافع الدولي البرتغالي بيبي من ريال مدريد الإسباني.