رسمياً.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع نيمار

أعلن باريس سان جيرمان، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس، تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار لمدة خمس سنوات قادما من برشلونة.

وأضاف النادي أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سيبقى حتى 30 يونيو 2022.

وكان برشلونة، المنتمي إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، قد أعلن عن تسلمه 222 مليون يورو (263 مليون دولار) من ممثلي لاعبه البرازيلي نيمار، تمهيدا لفسخ التعاقد بين الطرفين يوم الخميس.

وقال النادي الإسباني في بيان بموقعه على الإنترنت: "سيرسل النادي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاصيل هذا الإجراء حتى يكون بوسعه تحديد المسؤوليات القانونية التي قد تنشأ من هذا الأمر".