قُبلة سانشيز تعيد الحياة إلى جماهير أرسنال

أنعش ألكسيس سانشيز، أجواء تدريبات فريقه أرسنال الإنجليزي، خلال حصة تدريب النادي اللندني يوم الخميس، وذلك قبل خوض موقعة الغريم تشيلسي الأحد المقبل، في مواجهة كأس الدرع الخيرية.

وظهر المهاجم التشيلي عبر فيديو تم تداوله بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب زميله مسعود أوزيل، اللذين لم يجددا عقديهما مع النادي حتى اللحظة، ظهرا من خلاله بروح مرحة، قبل أن يلقي التشيلي بنظره إلى الجماهير الحاضرة للمران، ويقوم بتقبيل شعار النادي، ما أثار ذلك حماس مشجعي الفريق الإنجليزي، الذين تاقوا إلى أن تكون تلك القبلة بادرة بقائه وتجديد تعاقده مع النادي.

وتحدثت أنباء عديدة خلال الآونة الأخيرة، عن رحيل المهاجم التشيلي عن أرسنال، فيما أكد مدربه أرسين فينغر، خلال مؤتمر صحافي، استمرار سانشيز مع نادي شمال العاصمة بقوله: "كان قراري واضحا، سيظل مع الفريق وسيحترم هذا القرار".