كأس أودي: خسارة جديدة لبايرن ميونخ

أحرز فريق نابولي الإيطالي المركز الثالث، في بطولة كأس أودي الودية لكرة القدم، عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه بايرن ميونخ الألماني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأربعاء على ملعب (أليانز أرينا) معقل الفريق البافاري.



وافتتح كاليدو كوليبالي التسجيل لمصلحة نابولي في الدقيقة 14، فيما تكفل إيمانويل جياكيريني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55.



كان نابولي وبايرن قد خسرا أمام أتلتيكو مدريد وليفربول على الترتيب في مباراتهما الأولى بالمسابقة يوم الثلاثاء، ليخوضا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وتعد هذه هي البروفة الأخيرة لبايرن قبل مواجهة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في بطولة كأس السوبر الألماني يوم السبت المقبل في افتتاح الموسم الكروي بألمانيا.



من المقرر أن ينطلق الدوري الألماني (بوندسليجا) يوم 18 أغسطس الجاري، حيث يستهل الفريق البافاري، الذي فاز بالبطولة في المواسم الخمسة الأخيرة، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه بايرليفركوزن.



في المقابل، يستعد نابولي لخوض غمار الموسم الكروي بإيطاليا، حيث يبدأ مسيرته في بطولة الدوري بمواجهة مضيفه فيرونا يوم 20 أغسطس الحالي.