مورينيو: ماتيتش يحتاج إلى مزيد من الوقت

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، إن نيمانيا ماتيتش الوافد الجديد لفريقه المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "عبقري" لكنه يحتاج لوقت للانسجام.



وخاض ماتيتش مباراته الأولى بقميص يونايتد في الفوز 2-1 على سامبدوريا وديا أمس الأربعاء، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.



وأكمل اللاعب الصربي انتقاله إلى يونايتد قادما من المنافس المحلي تشيلسي يوم الاثنين الماضي، ليعود للعمل تحت قيادة مورينيو الذي دربه في النادي اللندني بين عامي 2013 و2015.



وقال مورينيو للصحفيين: "ماتيتش يحتاج لوقت لكن ستساعده خبرته وذكائه وطريقة تفكيره في كرة القدم".



وعبر المدرب البرتغالي عن سعادته بضم ثلاثة من بين أربعة لاعبين أراد التعاقد معهم في فترة الانتقالات الحالية فبجانب ماتيتش (29 عاما) ضم روميلو لوكاكو وفيكتور ليندلوف.



وأضاف: "أشكر النادي على الحصول على خدمات ثلاثة من أربعة لاعبين وسأكون أسعد إذا حصلنا على الأربعة لكن الإدارة قامت بعمل رائع بالنسبة لي".



واختتم يونايتد مبارياته الودية استعدادا لمواجهة ريال مدريد في مباراة كأس السوبر الأوروبية يوم الثامن من الشهر الجاري.