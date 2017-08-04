هوفنهايم يواجه اختباراً صعباً أمام ليفربول

سيتعين على نابولي تخطي عقبة نيس الفرنسي، إذا أراد أن ينهي عقدة الفرق الايطالية في الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سحب الاتحاد القاري للعبة قرعة الدور الأخير من التصفيات يوم الجمعة.

وخسرت أندية دوري الدرجة الأولى الايطالي في الأدوار التمهيدية للبطولة في آخر ثلاثة مواسم وخرجت ست مرات في آخر ثمانية مواسم وكان نابولي ضمن الضحايا في 2014 بخروجه أمام أتليتيك بيلباو.



وسيخوض نابولي، الذي أنهى الدوري المحلي في المركز الثالث وبلغ دور 16 في دوري الأبطال في الموسم الماضي، مباراة الذهاب ضد نيس على أرضه.



ولم يسبق لنيس، الذي يضم المهاجم الايطالي المثير للجدل ماريو بالوتيلي، أن تأهل لدور المجموعات في دوري الأبطال لكنه تأهل إلى النسخة القديمة من البطولة في عامي 1956 و1959.



وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز وهوفنهايم المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني والذي يطمح ايضا لبلوغ مرحلة المجموعات لأول مرة.



وسيلعب الفريق الألماني مباراة الذهاب على أرضه.



وسيلتقي اشبيلية مع اسطنبول باشاك شهير التركي وسيلعب تشسكا موسكو الروسي ضد يانج بويز السويسري. أما سبورتنج البرتغالي فسيلعب في مواجهة اف.سي.اس.بي المعروف سابقا باسم ستيوا بوخارست والذي سبق له التتويج بكأس أوروبا القديمة في 1986.



ويتجه سيلتيك الاسكتلندي بطل أوروبا السابق في رحلة طويلة إلى قازاخستان لمواجهة أستانة في لقاء الإياب.



وسيلعب قرة باغ، الطامح لأن يكون أول فريق من أذربيجان يبلغ دور المجموعات، ضد كوبنهاجن بينما يلتقي أولمبياكوس اليوناني مع رييكا الذي حقق مفاجأة وتوج بطلا لكرواتيا في الموسم الماضي.



وسينضم الفائزون في عشر مواجهات إلى 22 فريقا تأهلوا مباشرة إلى دور المجموعات الذي تقام مبارياته بين سبتمبر وديسمبر.