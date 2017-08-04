كلوب يؤكد: لالانا سيغيب شهرين عن ليفربول

أكد يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول يوم الجمعة، غياب لاعب الوسط آدم لالانا لمدة شهرين بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ.

وأصيب اللاعب الدولي الانجليزي البالغ من العمر 29 عاما خلال خسارة ليفربول بركلات الترجيح أمام أتليتيكو مدريد في مباراة ودية أقيمت في ميونيخ يوم السبت خلال جولة خارجية استعدادا للموسم الجديد.



وأبلغ كلوب موقع ليفربول على الانترنت: "هذه أنباء لم نكن نود سماعها، لسوء الحظ حجم الاصابة يشير إلى احتمال غياب آدم لفترة قد تصل إلى شهرين وليس لأسابيع. أتوقع غيابه في أغسطس وسبتمبر".



وتابع: "سنراقب حالته وسننتظر معرفة تطور الأمور. إنه لاعب يتمتع بدرجة عالية من الاحترافية ويعود دوما في الوقت المناسب من الاصابات منذ وجوده معنا".



وانضم لالانا من ليفربول قادما من ساوثامبتون في يوليو 2014 وسجل ثمانية أهداف في الدوري الموسم الماضي.



وسيغيب بذلك عن بداية حملة ليفربول في الموسم الجديد للدوري الممتاز والتي ستنطلق بمواجهة مضيفه واتفورد في 12 اغسطس قبل ثلاثة أيام من مباراة ذهاب الدور التمهيدي بدوري الأبطال أمام هوفنهايم.



وتحوم شكوك كبيرة أيضا حول مشاركته مع منتخب انجلترا في مباراتيه المقبلتين بتصفيات كأس العالم أمام مالطا وسلوفاكيا في سبتمبر.