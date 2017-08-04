نيمار: أبحث عن تحدٍ جديد مع باريس سان جيرمان

أعلن النجم البرازيلي نيمار الجمعة، أنه انضم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، بحثا عن "تحدٍ أكبر" من الذي كان يخوضه في برشلونة الإسباني.

وقال المهاجم البرازيلي: "أردت تحديا جديدا. أردت تحديا أكبر. ان أقدم أفضل ما لدي، وان أقوم بذلك بشكل أفضل"، وذلك خلال مؤتمر صحافي لتقديمه.

وشدد نيمار أن قرار انضمامه إلى سان جيرمان "كان أحد أصعب القرارات في حياتي".

وأعلن سان جرمان مساء الخميس ضم نيمار في عقد لمدة خمسة أعوام يتوقع أن ينال خلاله راتبا سنويا يصل إلى 30 مليون يورو، بعدما أصبح بموجب قيمة صفقة الانتقال (وهي قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة) أغلى لاعب في العالم.

وشدد نيمار على أنه لم يترك النادي الكاتالوني "من أجل المال".