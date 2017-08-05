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البرازيلي فيرناندو ينتقل إلى غلطة سراي التركي

المصدر: إسطنبول - فرانس برس
فرناندو لعب 101 مباراة مع مانشستر سيتي
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أعلن مانشستر سيتي الانجليزي أن لاعبه البرازيلي فرناندو وقع عقدا مع غلطة سراي التركي لمدة ثلاث سنوات مقابل 5,25 مليون يورو.

وخاض فرناندو 101 مع مانشستر سيتي وسجل له 4 اهداف، منذ انضمامه إليه في 2014 من بورتو البرتغالي.

وساهم فرناندو بفوز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة في 2016، إذ خاض خمس مباريات في الطريق الى الكأس، بما فيها المباراة النهائية ضد ليفربول على ملعب ويمبلي في لندن.

وقال لاعب الوسط البرازيلي لموقع النادي: لقد كان من دواعي سروري أن العب مع مانشستر سيتي. النادي اعتنى بي بشكل لا يصدق طوال الفترة التي امضيتها هنا التي استمتعت فيها بالتحدي المتمثل باللعب مع فريق كبير ربما في أصعب دوري في العالم.

وتابع: إن احراز كأس الرابطة في 2016 كان أمرا مميزا لي لن انساه .

وفضل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الاعتماد على البرازيلي الآخر فرناندينيو بدلا من فرناندو في الموسم الماضي.

كلمات دالّة

#فرناندو, #مانشستر سيتي, #غلطة سراي

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