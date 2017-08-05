باريس سان جيرمان يتجاوز أميان تحت أنظار نيمار

استهل باريس سان جيرمان مبارياته في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالفوز على أميان 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وأنهى سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله إدينسون كافاني في الدقيقة 42 ، وفي الشوط الثاني، أضاف خافيير باستوري الهدف الثاني في الدقيقة 80.



وحصل باريس سان جيرمان على أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم قيما ظل فريق أميان بلا نقاط.



وكان نادي باريس سان جيرمان قد قدم النجم البرازيلي نيمار، الذي تعاقد معه النادي مقابل 222 مليون يورو للجماهير.



وحرص نيمار على مشاهدة المباراة من المدرجات خاصة وانه لم يتمكن من المشاركة بها لأن أوراقه لم تصل لرابطة الدوري الفرنسي.