بيرنلي يمدد تعاقده مع الإيرلندي لونغ

أعلن نادي بيرنلي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أنه مدد تعاقده مع مدافعه الإيرلندي الدولي كيفن لونغ لثلاثة أعوام ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2020.



ولونغ (26 عاما) هو أقدم لاعب في صفوف بيرنلي الذي انضم إليه في 2010 قادما من كورك سيتي الايرلندي رغم أنه أمضى الكثير من الوقت معارا في صفوف أندية أخرى.



وقال لونغ عبر موقع ناديه على الانترنت: أنا سعيد للغاية. ظل هذا الأمر مطروحا لمدة طويلة ومن الجيد الآن التوقيع على التمديد والتطلع قدما للسنوات الثلاث المقبلة.



وأضاف لونغ: أنا مع النادي منذ مدة طويلة وربما لم أشارك في المباريات بالقدر الذي كنت أريده ولذا فإنني آمل أن أشارك بصورة أكبر في المباريات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وأن يتطور أدائي إلى الأفضل.



وسيبدأ بيرنلي مسيرته في الموسم الجديد للدوري الانجليزي باللعب خارج أرضه أمام تشيلسي حامل اللقب في العاصمة البريطانية في 12 أغسطس الجاري.