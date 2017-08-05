توتنهام يهزم يوفنتوس ودياً في "ويمبلي"

تحضر توتنهام بشكل جيد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الستة الأخيرة 2-صفر السبت على ملعب "ويمبلي".

ويدين فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يخوض الموسم المقبل على ملعب "ويمبلي" بانتظار انتهاء الأعمال في ملعبه، بفوزه على وصيف بطل دوري أبطال أوروبا إلى هدافه هاري كين والدنماركي كريستيان إيريكسن اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 10 و52.

وهو الفوز الودي الثالث لوصيف بطل الدوري الممتاز، مقابل هزيمتين أمام روما الإيطالي ومنافسه المحلي مانشستر سيتي، فيما مني فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بهزيمة ودية ثانية مقابل فوزين، احدهما بركلات الترجيح على مواطنه روما.

ويبدأ توتنهام مشواره في الدوري الممتاز الأحد المقبل في ملعب نيوكاسل يونايتد، فيما يتحضر يوفنتوس لكأس السوبر الإيطالية ضد لاتسيو في اليوم ذاته.