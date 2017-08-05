رونالدو: أود العودة إلى الدوري الإنجليزي

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا لكرة القدم لدى مثوله أمام القاضي الإثنين الماضي في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي انه يود العودة إلى إنجلترا، حسب ما كشف راديو "كادينا سير" الإسباني.

ونقل راديو كادينا سير عن رونالدو قوله في المحكمة: لم أواجه أي مشاكل في إنجلترا ولهذا اود العودة إلى إنجلترا.

ومثل رونالدو يوم الإثنين أمام القاضي في محكمة قرب مدريد لمدة ساعة ونصف الساعة، ونفى الاتهامات الموجهة إليه في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14,7 ملايين يورو.

ويوجه القضاء لإسباني إلى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14,7 ملايين يورو (17,3 ملايين دولار)، واستغلال هيكلية شركة أنشئت في العام 2010 لإخفاء مداخيل حصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور عن سلطات الضرائب.

وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو خرقا إراديا لالتزاماته الضريبية في إسبانيا، وذلك عن طريق شركات "أوفشور" مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في إيرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.

لكن النجم البرتغالي إكد إن الشركة موضع الشكوى لم تنشأ في 2010، بل في 2004 عندما كان لا يزال لاعبا في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانتقل رونالدو (32 عاما) من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في 2009.

ووفقا للإذاعة، فان رونالدو أكد مرارا أن السلطات البريطانية سبق أن راقبت شركاته وإنها لم تجد شيئا غير عادي، وشدد على أنه تلقى نصيحة من مانشستر يونايتد ومحامي النادي بتأسيس الشركة بقوله أن المحامي كريس (فارنيل) قال لي: أن هذا ما يفعله كل لاعبي كرة القدم، ولم أرد أن أكون استثناء.

وتابع: أريد أن أكون استثناء دائما على أرض الملعب، ولكن خارجه، أريد أن أكون رجلا كالآخرين.

وفي حال إدانته، ستفرض على رونالدو "غرامة لا تقل عن 28 مليون يورو"، مع حكم بالسجن يصل إلى ثلاث سنوات ونصف السنة، حسب نقابة الخبراء في وزارة المالية.