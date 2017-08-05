فينورد بطلاً لكأس السوبر الهولندي

توج فريق فينورد بلقب كأس السوبر الهولندي لكرة القدم يوم السبت بتغلبه على فيتيسه أرنهيم 4 - 2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1- 1.



وتقدم فينورد بهدف سجله ينس تورنسترا في الدقيقة السابعة وتعادل اليكسندر بوتنر لفيتيسه في الدقيقة 58 من ركلة جزاء ، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت الفوز لفينورد.



ويعد هذا اللقب هو الثالث لفينورد في تاريخه في هذه البطولة علما بان أكثر فريق توج باللقب هو أيندهوفن حيث حصل على اللقب 11 مرة.



وشارك فينورد في هذه البطولة بصفته حامل لقب الدوري الهولندي للموسم الماضي بينما شارك فيتيسه بصفته بطل الكأس في الموسم الماضي.