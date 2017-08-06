أداء لاكازيت يثير إعجاب أرسين فينغر

قال أرسين فينغر مدرب أرسنال إن الوافدين الجديد ألكساندر لاكازيت، أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني، قدم أداء قويا ومذهلا في الفوز على تشيلسي في الدرع الخيرية لكرة القدم يوم الأحد.



ولن تقدم نتيجة المباراة المعتادة في افتتاح الموسم الكثير من الاستنتاجات لكن هناك بعض الإيجابيات لأرسنال بعد انتصاره 4-1 بركلات الترجيح على غريمه اللندني بطل الدوري.



ومن بين الايجابيات الأداء الذي قدمه كولاشيناتس الذي توج ما قدمه في المباراة بهدف التعادل وإظهار لاكازيت صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ الفريق اللندني أنه المهاجم الذي كان يحتاجه أرسنال منذ وقت طويل.



ولم يقدم المهاجم البالغ عمره 26 عاما الكثير لكن القائم رد تسديدته في الشوط الأول ومع وجود مسعود أوزيل وآرون رامزي وأليكسيس سانشيز يستطيع التألق مع أرسنال.



وقال فينغر للصحفيين: لاكازيت يتحسن في كل أسبوع وأظهر اليوم في الشوط الأول إنه جاهز بدنيا، ما زال بحاجة للتأقلم مع سرعة المباريات هنا لكن في النهاية قدم بعض اللمحات المثيرة في الشوط الأول واعتقد أنه بعد ما شاهدناه اليوم سيصبح أكثر قوة.



وأضاف: كولاشيناتس شارك كبديل وقدم أداء جيدا. قدم أداء جيدا الأسبوع الماضي ولم أتردد في إشراكه منذ البداية لكنه كان مذهلا عندما شارك كبديل، فقوته البدنية ستسهل عليه التأقلم مع الدوري الانجليزي. هناك نوعان من اللاعبين الأول الذي يجب أن يتدرب كثيرا في صالة الألعاب البدنية والثاني الذي يولد قويا بشكل طبيعي وهو من النوع الثاني.



ولعب أرسنال في ظل غياب العديد من اللاعبين من بينهم أوزيل وسانشيز ورامزي والذين لم تتأكد مشاركتهم أمام ليستر سيتي في المباراة الافتتاحية للدوري مساء الجمعة.



لكن أرسنال يملك العديد من الخيارات مع وجود 33 لاعبا في تشكيلته وأشار فينغر إلى أنه سيتطلع لترك مجموعة من اللاعبين ترحل عن الفريق قبل بداية الموسم، وقال: سنترك بعض اللاعبين يرحلون .. 33 لاعبا هو عدد كبير.