أرسنال يفتتح موسمه بالفوز على تشيلسي ويخطف "الدرع"

توج أرسنال بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (الدرع الخيرية) بعد فوزه على تشيلسي 4 -1 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي من المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد على ستاد ويمبلي بالتعادل 1 -1 .



وتقدم تشيلسي بهدف بواسطة النيجيري فيكتور موسيس في الدقيقة، 47 ثم تعادل البديل البوسني كولاسيناك لأرسنال في الدقيقة 81.



وحصد أرسنال لقب الدرع الخيرية للمرة الـ15 في تاريخه متساويا مع ليفربول ليقتسما المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بلقب البطولة خلف مانشستر يونايتد الذي توج باللقب 21 مرة في رقم قياسي.