الإصابة تبعد تويلكي عن صفوف هامبورغ

أعلن نادي هامبورغ الألماني يوم الأحد أن مدافعه الجديد بيارن تويلكي تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.



وعانى تويلكي (25 عاما) من تمزق في الأوتار خلال تدريبات الفريق ليغيب عن الملاعب لنحو ستة أسابيع بعد فترة بسيطة من انضمامه إلى الفريق قادماً من كارلسروه.



وعانى هامبورغ من شبح الهبوط في ثلاثة من المواسم الأربعة الأخيرة لكنه حافظ على كونه الفريق الوحيد من الأندية المؤسسة للبوندسليغا الذي لم يهبط.