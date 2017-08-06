الدوري الفرنسي: ليل يسقط نانت في شوط واحد

استهل ليل مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بالفوز 3- صفر على ضيفه نانت في المرحلة الأولى للمسابقة يوم الأحد.



وحصل ليل الذي نال المركز الحادي عشر في المسابقة الموسم الماضي، على أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة.



وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن ينتفض ليل في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله أهدافه الثلاثة.



وافتتح جونيور ألونسو التسجيل لليل في الدقيقة 48، قبل أن يضيف زميلاه نيكولا دي بريفيل وأنور الغازي، الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 67 و70 من ركلة جزاء.